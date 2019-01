Golden Globes 2019 : Le prix du meilleur film en langue étrangère échappe à "Girl" au profit de "Roma"

Le long métrage "Girl" du réalisateur belge Lukas Dhont n'a pas remporté lundi le prix du meilleur film en langue étrangère décerné à "Roma" d'Alfonso Cuaron lors de la 76e cérémonie des Golden Globes à Hollywood. Le réalisateur mexicain, déjà oscarisé, a ensuite été récompensé pour sa réalisation lors de la soirée de remise des prix cinématographiques.

Avec "Roma" Alfonso Cuaron a non seulement remporté le prix du meilleur film étranger mais aussi celui de meilleur réalisateur. Son long métrage est une ode à son enfance dans un quartier de Mexico dans les années 1970. Après avoir reçu sa première récompense, le Mexicain a remercié sa famille et son pays. Il a aussi rendu hommage aux actrices Yalitza Aparicio et Marina de Tavira, qui jouent dans "Roma".

"Le cinéma, quand il est à son meilleur, construit des ponts vers d'autres cultures. En traversant ces ponts, cette expérience, ces nouvelles formes et ces nouveaux visages, nous devons réaliser que bien qu'ils soient étranges, ils ne sont pas étrangers. Nous devons comprendre combien nous avons en commun", a ajouté le réalisateur oscarisé pour "Gravity" en 2014.

"Roma", encensé par la critique, était notamment en lice avec le film "Girl" du réalisateur belge Lukas Dhont. Ce long métrage raconte l'histoire de Lara qui, à 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, l'adolescente, qui est née garçon, se lance à corps perdu dans cette aventure.