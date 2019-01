Globes de Cristal 2019 : Salma Hayek, première lauréate du Globe d'Honneur international

Le premier Globe de Cristal d'Honneur international sera attribué à l'actrice, productrice et réalisatrice Salma Hayek, a dévoilé l'organisation par un communiqué officiel. Paris Première diffusera la 14e cérémonie des Globes de Cristal le 4 février prochain dès 23 heures et dès le 6 février à l'international sur l'antenne de TV5 Monde. 21 Globes de Cristal seront décernés ainsi que deux Globes d'Honneur, le deuxième étant alloué à Gad Elmaleh.

Salma Hayek vient d'être choisie pour recevoir le premier Globe d'Honneur international. Un honneur qui lui sera remis lors de la 14e cérémonie des Globes de Cristal, le lundi 4 février prochain, sous l'égide de Juliette Binoche, la présidente d'honneur, et de Rossy de Palma, la marraine internationale de cette prochaine édition.

Le Globe de Cristal d'Honneur vient ponctuer la carrière d'une "personnalité étrangère pour son parcours pluridisciplinaire, sa contribution à la culture et son engagement", précise le communiqué. L'actrice s'est dite "très touchée de recevoir ce premier Globe de Cristal d'Honneur. Parce que cette cérémonie rassemble la diversité des talents et célèbre, grâce à la culture, ce qui nous réunit tous : la transmission de nos valeurs artistiques et humaines.", peut-on lire sur le communiqué officiel.

Tour à tour actrice, réalisatrice ou encore productrice, la cinéaste mexicaine n'a cessé de diversifier ses activités dans le domaine du septième et du huitième art grâce à des films tels que "Frida" de Julie Taymor, "Tale of Tales" de Matteo Garrone ou encore des séries télévisées à succès comme "Ugly Betty" et "30 Rock".

Élevée au rang de star internationale, Salma Hayek a fait ses débuts dans les années 90 devant la caméra de Robert Rodriguez ("Desparado" et "Une nuit en enfer") et participe dans les années 2000 à quelques succès populaires, dont "Wild Wild West" aux côtés de Will Smith. La consécration arrive avec "Frida" de Julie Taymor, qu'elle produit également, et qui lui offre sa première nomination aux Oscars et aux Golden Globes dans la catégorie meilleure actrice en 2003.

Actrice caméléon, Salma Hayek n'hésite pas à toucher à différents genres cinématographiques. En 2012, elle joue dans la comédie dramatique "Un jour de chance" de Álex de la Iglesia qui lui vaut une nomination aux Goya Awards. En 2014, elle produit le film d'animation "Le Prophète", dans lequel elle prête également sa voix, qui reçoit le prix WIFTS Foundation International Visionary Awards en 2015.

Salma Hayek sera prochainement à l'affiche de "The Hitman's Wife's Bodyguard", suite de "Hitman & Bodyguard" (2017) dans lequel elle retrouvera Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson.