"Glass" : M. Night Shyamalan dévoile la bande-annonce officielle de la suite de "Split"

Le réalisateur de "Sixième sens" dévoile la dernière bande-annonce de la suite des aventures de La Bête et de l'homme incassable avec "Glass", après "Incassable" en 2000 et "Split" en 2016. Porté par un trio dantesque avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy, le long-métrage sortira dans les salles de cinéma françaises le 16 janvier 2019.

La bande-annonce officielle de la suite de "Split" et "Incassable" de M. Night Shyamalan est enfin là. Le cinéaste a de nouveau réuni Bruce Willis, Samuel L. Jackson et James McAvoy pour "Glass", le dernier volet de sa trilogie dédiée à des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires.

Suites aux événements qui se sont déroulés dans "Split", David Dunn, l'homme incassable toujours incarné par Bruce Willis, continue sa traque de La Bête, le surnom donné à Kevin Wendell Crumb, capable d'endosser 24 personnalités différentes et interprété par James McAvoy. Quant à Elijah Price, l'homme souffrant du syndrome des os de verre joué par Samuel L. Jackson, il annonce aux autorités être en possession d'éléments capitaux concernant ces deux hommes aux pouvoirs surnaturels.

L'actrice de "American Horror Story", Sarah Paulson, fait également partie du casting, tout comme Spencer Treat Clark et Charlayne Woodward, tandis que Anya Taylor-Joy retrouvera son personnage de Casey Cooke, la seule à avoir survécu à La Bête.

Découvert du grand public en 1999 avec son succès mondial "Sixième sens", où il collaborait déjà avec Bruce Willis, M. Night Shyamalan réalise avec "Glass" son treizième long-métrage. Un chiffre qui pourrait bien lui porter chance après de nombreux échecs au box-office notamment avec "After Earth" en 2013 et "La Jeune fille de l'eau" en 2006. Le cinéaste était revenu sur le devant de la scène grâce au succès de "Split" en 2016, qui avait récolté plus de 278 millions de dollars de recette au box-office mondial.

"Glass" de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy et Sarah Paulson

Le 16 janvier au cinéma