"Girl" défendra les couleurs de la Belgique dans trois catégories aux European Film Awards

"Girl", le premier long métrage de Lukas Dhont, concourra dans trois catégories (Meilleur film, Meilleur acteur et Prix de la découverte européenne) lors de la 31e cérémonie des European Film Awards (EFA), qui se tiendra samedi à Séville (Espagne). Les couleurs de la Belgique seront par ailleurs également défendues par d'autres productions et coproductions dans les sections "Animation", "Court métrage" et "Prix du public".

Dans la catégorie "Meilleur film", "Girl" est en lice face à "Border" d'Ali Abbasi, "Dogman" de Matteo Garrone, "Heureux comme Lazzaro" d'Alice Rohrwacher et "Cold War" de Pawel Pawlikowski. Par cette nomination, il devient ainsi le deuxième long métrage flamand à concourir de la sorte dans la plus importante section, après "The Broken Circle Breakdown" de Felix van Groeningen en 2013.

Son acteur principal, Victor Polster, plus jeune nommé pour un prix aux EFA après Jamie Bell en 2000 pour son rôle dans "Billy Elliot", tentera de se distinguer comme meilleur acteur. Il sera notamment opposé à Marcello Fonte ("Prix d'interprétation masculine" lors du Festival de Cannes pour "Dogman") et Tomasz Kot ("Cold War", Prix de la mise en scène à Cannes).

Par ailleurs, le long métrage de Lukas Dhont fait aussi partie des six nominés pour le Prix de la découverte européenne. Cette récompense, remise annuellement par la Fédération internationale de la critique (Fipresci), est destinée au premier film d'un réalisateur européen. La Flandre n'avait plus été mise à l'honneur dans cette section depuis "Adem" de Hans Van Nuffel en 2011, qui était reparti avec le trophée.

Ovationné lors de sa présentation en première mondiale à Cannes en mai denier, "Girl" était revenu de la ville côtière française avec quatre distinctions au total, dont la fameuse Caméra d'Or. Le drame, qui raconte l'histoire de Lara qui rêve de devenir danseuse étoile alors qu'elle est née dans le corps d'un garçon, est nommé aux Golden Globes dans la catégorie des films en langue étrangère. Il est par ailleurs l'envoi officiel de la Belgique aux Oscars.

Outre "Girl", la coproduction belge "Another Day of Life" figure parmi les quatre films d'animation sélectionnés pour les European Film Awards 2018. Réalisée par l'Espagnol Raúl de la Fuente et le Polonais Damian Nenow et présentée en première mondiale au Festival de Cannes en mai, elle concourra face à "Croc-Blanc" d'Alexandre Espigares, "Cro Man" de Nick Park et "Parvana, une enfance en Afghanistan" de Nora Twomey.

Long métrage hybride mêlant de l'animation à des images d'époque et actuelles, "Another Day of Life" raconte l'histoire vraie du grand reporter polonais Ryszard Kapuscinski, qui, en quête de vérité, a rejoint un Angola en plein chaos au début de la guerre civile en 1975. Basé sur le livre éponyme de Ryszard Kapuscinski, décédé en 2007, le film est réalisé en anglais, avec quelques passages en portugais (sous-titrés).

Dans la section "Comédie", la Belgique sera représentée par le biais du film franco-britannico-belge "La Mort de Staline". Cette oeuvre d'Armando Iannucci, coproduite en Belgique par La Compagnie Cinématographique et Panache Productions, tentera de se distinguer face à "Le Sens de la Fête (C'est la vie! )" d'Eric Toledano et Olivier Nakache et "Diamantino" de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt. "La Mort de Staline" est également retenu pour le Prix du public.

Côté courts métrages, trois films belges figurent parmi les sélectionnés, à savoir "Kapitalistis" de Pablo Muñoz Gomez, "Lâchez les chiens" de Manue Fleytoux et "Wildebeest" de Nicolas Keppens et Matthias Phlips.