"Girl" de Lukas Dhont en lice pour les nominations aux European Film Awards

"Girl" de Lukas Dhont, multiprimé au Festival de Cannes, fait partie des quarante-neuf longs-métrages en lice pour les nominations aux European Film Awards 2018, annonce mardi la European Film Academy dans un communiqué. La coproduction belge "Cobain" de la Néerlandaise Nanouk Leopold figure également dans la sélection.

Ovationné durant près de 15 minutes lors de sa présentation en première mondiale à Cannes en mai denier, "Girl" était au total revenu de la ville côtière française avec quatre récompenses. Il s'était ainsi vu décerner la Caméra d'Or, prix qui récompense le meilleur premier film toutes sections confondues, le Prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard", le prix indépendant "Queer Palm" pour son traitement des thématiques altersexuelles et le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un Certain Regard".

Egalement primé à Odessa en Ukraine (Prix du meilleur acteur) et Palic en Serbie (Golden Tower, plus grand prix), le long-métrage sera projeté en ouverture du Festival de Gand le 9 octobre, avant sa sortie dans toutes les salles du Royaume le 17 octobre.

Présentés en compétition officielle à Cannes, "Ayka" de Sergueï Dvortsevoy (Prix d'interprétation féminine sur la Croisette), "Cold War" de Pawel Pawlikowski (Prix de la mise en scène), "Dogman" de Matteo Garrone (Prix d'interprétation masculine), "Heureux comme Lazzaro" de Alice Rohrwacher (Prix du scénario) ou encore "Leto" de Kirill Serebrennikov sont également retenus pour d'éventuelles nominations aux European Film Awards 2018.

Dans les semaines à venir, les plus de 3.500 membres de la European Film Academy voteront pour les nominations dans les catégories "Meilleur film", "Meilleur réalisateur", "Meilleur acteur", "Meilleure actrice" et "Meilleur scénariste" européens.

Un jury de huit membres décidera, pour sa part, des lauréats dans les catégories "Directeur photo", "Monteur", "Chef décorateur", "Costumier", "Maquillage/coiffure", "Compositeur", "Ingénieur du son" et, pour la première fois, "Visual Effects Supervisor".

Les nominations officielles seront annoncées le 4 novembre. La 31ème cérémonie des European Film Awards se déroulera quant à elle le 15 décembre à Séville en Espagne.