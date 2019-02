Gilles Lellouche et Malik Benthala vont devoir cohabiter dans "Jusqu'ici tout va bien"

"Jusqu'ici tout va bien", la nouvelle comédie de Mohamed Hamidi, sort ce mercredi 27 février en salles.

Scénariste et réalisateur franco-algérien, Mohamed Hamidi démarre sa carrière sur les planches en mettant en scène des artistes tels que Jamel Debbouze, Malik Benthala ou encore Abdelkader Secteur. Il se tourne ensuite vers le cinéma. Il co-écrit et réalise son premier long-métrage " Né quelque part " avec Tewfik Jallab et Jamel Debbouze. Il retrouve ce dernier dans son second film " La vache " avec également Lambert Wilson.

Pour " Jusqu’ici tout va bien ", il fait appel à l’excellent Gilles Lellouche qu’on ne présente plus ainsi qu’à son complice Malik Benthala. Comédien qui débute au Jamel Comedy Club avant que sa carrière ne prenne un tournant important grâce à " Pataya " de Franck Gastambide. A leurs côtés dans " Jusqu’ici tout va bien ", Sabrina Ouazani, vue récemment dans la comédie " Demi-sœurs ".

A découvrir dès demain dans les salles.