Gérard Depardieu et Christian Clavier se retrouvent dans "Convoi exceptionnel"

Les deux monstres du cinéma français seront à l'affiche de la prochaine comédie de Bertrand Blier, "Convoi exceptionnel". Alexandra Lamy, Alex Lutz ou encore Sylvie Testud sont également au casting.

Gérard Depardieu et Christian Clavier ne s'étaient pas donné la réplique depuis "Astérix & Obélix : Mission Cléipatre", en 2002. Bertrand Blier les réunira à nouveau au grand écran avec "Convoi exceptionnel".

Cette comédie originale suit l'histoire de deux hommes, Foster et Taupin, l'un va trop vite tandis que l'autre est trop lent. Une rencontre qui aurait pu être banale si l'un d'entre eux ne détenait pas le scénario de leur vie et de leur mort. Au fil des pages, les deux protagonistes suivent leur histoire déjà écrite tout en cherchant les responsables de ce scénario "de merde".

Farida Rahouadj, Alex Lutz, Audrey Dana, Sylvie Testud, Louis-Do De Lencquesaing, Guy Marchand, Bouli Lanners et Alexandra Lamy. Autant d'actrices et d'acteurs qui donnent la réplique à Christian Clavier et Gérard Depardieu dans cette comédie attendue au cinéma le 13 mars prochain.

Avec cette mise en abyme, Bertrand Blier revient derrière la caméra, neuf ans après "Le bruit des glaçons" sorti en 2010. Un retour en fanfare puisque le réalisateur des "Valseuses" signe les retrouvailles du duo culte Gérard Depardieu et Christian Clavier qui n'avaient pas retravaillé ensemble depuis 2002 dans "Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre" et dans la série "Napoléon".