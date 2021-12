Gen Z, Millennials : qui sont vraiment les fans de l’univers Marvel ?

Les super-héros Marvel sont partout sur les réseaux sociaux. Si les plateformes sont souvent associées à la génération Z, cette dernière n’est pourtant pas si fan que ça de l’univers Marvel. Mais alors, qui sont les inconditionnels d’Iron Man ou de Captain America ? Hommes ? Femmes ? Boomers ou Millennials ? Une étude a analysé et trouvé qui sont les premiers fans de l’univers Marvel. Réponses en chiffres. Dans la grande famille des fans de l’univers Marvel, les Millennials s’imposent, selon une étude menée par Morning Consult*. Si les réseaux sociaux pullulent de vidéos en l’honneur de "Spider-Man" ou encore de "Captain America" et d'"Iron Man", la génération Z n’est pas si friande des films, séries et comics Marvel. Seuls 9% des jeunes issus de la Gen Z se considèrent comme des fans de ces super-héros. A contrario, les Millennials montrent un plus grand intérêt pour les histoires de Stan Lee. Ils sont 40% à se considérer comme fans, devant les boomers (26%) et la génération X (25%).

2 images Des cosplayers Avengers en personnage de Sipder Man, Black Panther et Captain America posent pour des photos avec le public lors du London Film and Comic Con 2019 à l’Olympia London le 27 juillet 2019 à Londres, en Angleterre. © 2019 Ollie Millington

Les Millennials mordus de Marvel

L’étude a démontré que 68% des Américains sondés s’identifient comme étant des fans "occasionnels" ou "passionnés" par les super-héros en général. 67% affirment être des fans de l’univers Marvel, films et séries confondus tandis qu’ils sont un peu moins mordus de l’univers DC, films et séries confondues, avec 64% de réponses positives. 44% des Américains sondés ont déclaré regarder un film de super-héros au moins une fois par mois. Un pourcentage qui monte à 61% chez les personnes s’identifiant comme des fans de Marvel et qui atteint les 66% uniquement pour les Millennials, confirmant leur passion pour cet univers.

Films, séries, comics, cosplays et même les conventions, les Millennials dominent toutes les catégories. Si 58% des fans de Marvel ont indiqué regarder une série de super-héros au moins une fois par mois, les Millennials le font à 60%.

Des fans majoritairement blancs et moins aisés

Parmi les fans de Marvel, le pourcentage d’hommes et de femmes est approximativement comparable : 53% des hommes contre 47% pour les femmes. La catégorie la plus importante concerne les adultes blancs, majoritaires parmi les fans de Marvel à 64%, contre 13% d’adultes noirs. Les fans les plus importants touchent moins de 50.000 dollars par an et vivent en grande partie en banlieue (42%). Enfin, le sondage indique que les partisans démocrates sont les plus mordus de l’univers Marvel à 41% contre seulement 27% chez les conservateurs. Si les Millennials sont les premiers fans de l’univers Marvel, la franchise a commencé à trouver des moyens pour séduire la génération Z à travers de nouvelles séries comme "WandaVision" ou encore "Loki" et "Falcon et le Soldat de l’hiver", lancées sur Disney + :"Se pencher sur le streaming est un moyen que Marvel a déjà commencé à essayer pour atteindre les consommateurs de la génération Z, mais les franchises devront évoluer de manière plus fondamentale au-delà de l’expérimentation de la distribution si elles espèrent suivre l’évolution rapide des habitudes et des préférences des consommateurs", a expliqué Morning Consult.