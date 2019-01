Gary Oldman à l'affiche du thriller "The Courier"

Les projets s'enchaînent pour Gary Oldman, qui a décroché le premier Oscar de sa carrière l'année dernière grâce à son interprétation de Winston Churchill dans "Les Heures sombres". Il a été choisi pour être la tête d'affiche d'un film britannique, "The Courier" de Zackary Adler, rapporte Variety.

Après avoir été annoncé dans "The Woman in the Window" de Joe Wright avec Amy Adams et au casting du prochain Steven Soderbergh, "The Laundromat", qui retracera le scandale des Panama Papers, Gary Oldman pourra aussi être vu dans "The Courier", produit par Signature Films et Rollercoaster Angel Productions.

Il donnera la réplique à Olga Kurylenko ("Johnny English contre-attaque", "Oblivion") dans ce film dont l'action se situe à Londres. Cette dernière interprétera une coursière qui découvre que le dernier colis qu'elle doit livrer est une bombe destinée à tuer le dernier témoin vivant d'une affaire visant un maître du crime (Oldman).

Le tournage de "The Courier" commencera le mois prochain à Londres. La date de sortie n'a pas encore été communiquée.

L'acteur a reçu son premier oscar grâce à son interprétation dans le film "Les Heures sombres".