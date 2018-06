"Garden party" et batraciens, le court métrage étudiant sélectionné aux Oscars

Il faisait partie de la sélection des meilleurs courts métrages aux Oscars 2018, même s’il n’a pas obtenu la récompense, “Garden Party” n’en reste pas moins un petit bijou à savourer en ligne (pour le moment).

Ce court métrage français nominé aux Oscars cette année est le projet de fin d’études de six étudiants du MoPA, l’école du film d’animation et de l’image de synthèse située dans la ville d’Arles, en Provence. Un début très prometteur pour Victor Caire, Florian Babikian, Théophile Dufresne, Vincent Bayoux, Lucas Navarro et Gabriel Grapperon qui signent un film déjà professionnel.

Dans une villa qui semble abandonnée, la nature a repris ses droits. La piscine est le terrain de jeu des amphibiens tout comme l’intérieur de la maison, ils explorent à leur guise les atours de la luxueuse propriété. Un plateau d’huîtres abandonné trône sur la table et côtoie les bouteilles de champagne. Une rainette verte aventureuse se balade de la piscine à la villa, dévoilant ce décor de fête figée. Un crapaud la suit nonchalamment, comme irrémédiablement attiré par cette grenouille dynamique pleine d’entrain. Alors que les amphibiens se croisent, ils actionnent les boutons de commande de lumières, musique et fontaines d’eau, la villa vit à nouveau et le propriétaire des lieux apparaît alors…

“Garden Party” est un très beau film d’animation simple et efficace, qui part de la vie de ses grenouilles et crapauds pour prendre de la hauteur et dévoiler l’envers du décor. Au premier abord, le court métrage paraît une tranche de vie animale poétique et colorée puis se transforme en fable sombre. Le film qui ne devait être en ligne que 2 jours est encore disponible ci-dessous (sûrement plus pour très longtemps).