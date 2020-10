Gal Gadot : Cléopâtre après Wonder Woman

Patty Jenkins et Gal Gadot lors de l'avant première de "Wonder Woman" - © Alberto E. Rodriguez - Getty Images

Ce n’est bien entendu pas la première apparition de la dernière reine d’Egypte au cinéma. On se souviendra de la prestation qu’en avait faite Elizabeth Taylor dans le péplum Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz en 1963. Le magazine Deadline annonce que la Paramount vient de signer un accord pour mettre en route le projet. Patty Jenkins y retrouvera Gal Gadot pour la troisième fois, puisque les deux femmes ont déjà travaillé ensemble sur Wonder Woman (2017) et sa suite, Wonder Woman 1984, qui devrait sortir prochainement sur les écrans. Une troisième femme est associée au projet, la scénariste Laeta Kalogridis, qui connaît bien le péplum puisqu’elle a déjà signé le scénario du biopic Alexandre d’Oliver Stone (2004).