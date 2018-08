Gad Elmaleh annonce sa venue pour un tournage pendant Les Solidarités à Namur

Dans le cadre du tournage de sa série pour Netflix, Gad Elmaleh a choisi la Fête des Solidarités, qui se tiendra à la Citadelle de Namur du 25 au 26 août, pour filmer quelques scènes en live, ont annoncé mardi les organisateurs du festival.

Pour cette 6e édition, l'acteur et humoriste français Gad Elmaleh se produira pendant une quinzaine de minutes dimanche 26 août sur la scène de l'Esplanade entre les concerts de Juliette Armanet et de Julien Clerc.

D'autres grands rendez-vous sont également prévus au travers d'une affiche "éclectique et variée" avec des artistes venus de tous horizons. L'artiste phénomène Eddy De Pretto côtoiera les Françaises du groupe Hyphen Hyphen, le rappeur Lomepal, le duo belge Caballero et Jean Jass ou encore Alex Germys et le compositeur Todiefor pour la journée du samedi. Lors du deuxième jour, les visiteurs pourront profiter d'horizons différents avec la venue de Noa Moon, Dadju, Raphaël et de Julien Clerc qui fait office de tête d'affiche.

Par ailleurs, le festival ouvrira ses portes dès le 24 août avec la première édition de l'Agora des Solidarités, soit une journée de rassemblement et de débats.