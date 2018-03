Future aux manettes de la bande-son du film "Superfly"

Le rappeur américain Future a dévoilé via son compte Twitter la bande annonce du remake du film "Superfly". Et pour cause, l'artiste signe la bande-son de cette production qui brosse le portrait du milieu de la drogue à Harlem.

C'est en 1972 que sort "Super Fly". Le film raconte l'histoire de Super Fly, un trafiquant de cocaïne souhaitant changer de vie. Avant de prendre sa retraite au soleil, il décide de signer une dernière grosse affaire. Mais certains ne seront pas cet avis...

Le réalisateur Director X, à qui l'on doit certains clips de Rihanna ou Drake, refait vivre ce film mythique du mouvement de la Blaxploitation à travers un remake.

Quant à la musique, elle sera signée par l'une des figures du rap américain, Future, qui a dévoilé via Twitter la bande-son du film.