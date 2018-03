"Fritz the Cat" : une satire animée classée X

Le premier dessin animé à avoir reçu une classification X est diffusé au Cinéma Nova samedi 24 mars. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’humour noir de Robert Crumb à travers son personnage phare.

Ecrit et réalisé par Ralph Bakshi (Le Seigneur des Anneaux) et basé sur la BD de Robert Crumb, le sulfureux dessinateur américain, Fritz the Cat a beaucoup fait parlé de lui à sa sortie. Il est le premier dessin animé à avoir été classé X. Le film raconte les pérégrinations de Fritz, un chat anthropomorphe qui est bien décidé à tenter toutes sortes d’aventures lors d’une sortie américaine.

Au départ, Bakshi ne voulait pas adapter la BD de Crumb parce qu’il souhaitait arrêter les animations avec des animaux. Finalement, le producteur Steve Krantz le convainc et Fritz the Cat est finalement sorti en 1972. Plusieurs techniques d’animations expérimentales ont servi pour le film : des plans en prise de vue réelle et des enregistrements dans le style documentaire. Le dessin animé pour adultes est le premier film animé indépendant à obtenir autant de succès en salle : près de 100 millions de dollars ont été récoltés grâce à son exploitation alors qu’il avait coûté 850.000$. En plus de ça, les critiques furent généralement très positives, les journaux reconnaissant une satire comique, tirant dans les pattes de tout le monde : la politique, l’éducation, le mouvement “free love”, le mouvement anti-racisme... Bien-sûr, Fritz the Cat fut attaqué pour son aspect “pornographique” et Bakshi traité de tous les noms.