François Ruffin met en lumière les petites mains de l’ombre dans son film " Debout les femmes ! "

Elles sont indispensables et pourtant invisibles . Dans "Debout les femmes !" , le dernier documentaire du député LFI François Ruffin , aides à domiciles, agents d’entretien ou encore accompagnantes d’enfants en situation de handicap sortent de l’ombre.

"Avec Gilles (Perret, le co-réalisateur du documentaire), on voulait faire un film qui se déroule à l’Assemblée, depuis quasiment que je suis député", raconte-t-il, lors de l’avant-première de son film, fin septembre, à Marseille, dans la salle comble du théâtre Toursky : mais "au fond, à l’Assemblée, il ne se passe rien, le pouvoir n’est pas à l’Assemblée".

Cette mission parlementaire lui donne donc l’occasion "d’aller à l’extérieur, recueillir les vies, les voix, les visages de ces femmes aux métiers à la fois passionnants et durs", puis de "ramener ça à l’intérieur, à l’Assemblée nationale".

Le pari du film est de susciter un "discours, évidemment sur la question sociale – qu’est-ce que c’est que ces métiers-là, pourquoi il n’y a pas d’horaire, pourquoi il n’y a pas de salaire – mais aussi un discours démocratique : à quoi sert cette institution (de l’Assemblée nationale), comment elle dysfonctionne, en quoi elle n’est plus une représentation nationale", poursuit l’élu.

Résultat : un "road movie parlementaire" mettant en scène un "tandem burlesque" à la Laurel et Hardy entre l’Insoumis de gauche et l’entrepreneur Marcheur Bruno Bonnell, véritable "personnage de cinéma parce qu’on ne sait pas s’il est gentil ou pas, si on doit l’aimer ou pas", ironise M. Ruffin.