Francis Lawrence réalisera un film sur le procès entre le catcheur Hulk Hogan et le site américain Gawker

Le cinéaste, qui a dirigé les trois derniers films de la saga "Hunger Games", s'inspirera du livre de Ryan Holiday, "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue".

Francis Lawrence portera sur grand écran l'un des procès les plus médiatiques de ces dernières années, annonce Variety. Mené en 2016, il a abouti à la chute du site Gawker, condamné pour avoir publié une sextape de Hulk Hogan en 2012. Les juges se sont prononcés en faveur du sportif. Une amende de 140 millions a conduit à la dissolution du groupe dirigé par Nick Denton qui s'est placé en faillite personnelle.

C'est la troisième fois que ce sujet est abordé à Hollywood après "Le procès d'une presse libre" de Brian Knappenberger, commandé par Netflix en 2017, et "Gawker v. Thiel" du réalisateur de "Modern Family". Ce dernier est en développement, tout comme "Conspiracy".