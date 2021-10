France : Netflix va organiser des projections de ses films à la Cinémathèque française et l’Institut Lumière

L'actrice américaine Maggie Gyllenhaal, lauréate du prix du meilleur scénario pour "La fille perdue", lors de la cérémonie de clôture du 78e Festival international du film de Venise , le 11 septembre 2021. © Marilla Sicilia/ Getty Images

Trois films Netflix seront projetés en avant-première lors de ce "cycle" : "La Main de Dieu", chronique de l’enfance du cinéaste italien Paolo Sorrentino, et "The Lost Daughter", première réalisation de l’actrice britannique Maggie Gyllenhaal, projetés en première mondiale lors de la prestigieuse Mostra de Venise, ainsi que "Don’t Look Up : Déni Cosmique", une comédie avec Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence.