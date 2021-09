France 2 va adapter "Les particules élémentaires" de Houellebecq

S’attaquer à Houellebecq, l’enfant terrible des lettres françaises… C’est le pari que s’est lancé France 2 avec "Les particules élémentaires", adaptation du roman éponyme, présentée cette semaine hors compétition au festival de la Fiction de La Rochelle.

En deux épisodes de 60 minutes, ce téléfilm retrace, de la fin des années 1960 aux années 2000, le parcours de demi-frères, Michel Djerzinski (Jean-Charles Clichet), chercheur de génie incapable d’aimer, et Bruno Clément (Guillaume Gouix), un professeur de lettres obsédé sexuel, attiré par les très jeunes filles, un désespéré de la quête du plaisir.

Le best-seller de Michel Houellebecq, sorti en 1998, a déjà été porté sur grand écran en 2006 par le cinéaste allemand Oskar Roehler, et mis en scène au théâtre par Julien Gosselin, qui avait créé l’événement au festival d’Avignon en 2013.

Mais pour France Télévisions, c’est une première. Et le signe que le service public "élargit son champ d’action", estime auprès de l’AFP le réalisateur de l’adaptation, Antoine Garceau ("Dix pour cent").

"Il y a quelques années on n’aurait jamais pu s’attaquer à Houellebecq", confirme Anne Holmes, la directrice de la fiction du groupe.

Antoine Garceau a accepté de prendre ce "risque" après lecture du "formidable" scénario de Gilles Taurand qui a selon lui "fait les bons choix de coupes, a rajouté du lien entre les différentes histoires" d’un texte "foisonnant". Tout en respectant "l’univers de Houellebecq qui peut être désespéré et pathétique, et en même temps faire sourire".

"La gageure, c’était aussi de ne pas gommer le côté sulfureux de Houellebecq. Il n’était pas question d’édulcorer le roman où les rapports sexuels et au sexe sont très importants, et en même temps, on est sur le service public, on a essayé de trouver le bon équilibre", explique le réalisateur.