“Food on the go” sur Netflix

Quand les Italiens ont migré vers l’Amérique, ils ont amené avec eux leur culture gastronomique et l’ont adaptée aux goûts locaux, créant une cuisine hybride.

L’Italie possède une variété culinaire et un terroir tout aussi exceptionnels que prolifiques. Cette diversité est sûrement dû à l’importance des régions, le pays ayant été morcelé durant plusieurs siècles avant de prendre sa forme de botte unie actuelle. Chaque région possède ses spécialités de pâtes, de fromages et une fierté sans égale. Dans le documentaire “Food on the go” (E il cibo va) de Netflix, Mercredes Cordova part sur les traces de la diaspora culinaire italienne aux Etats-Unis d’abord, puis en Argentine.

Bien que la première vague d’immigration italienne date d’avant le XXe siècle, son apogée se déroulera entre 1900 et 1914. Aujourd’hui les italo-américains constituent la septième plus grande communauté au pays de l’Oncle Sam. Alors que les Américains installés depuis longtemps trouvaient la nourriture italienne très étrange, elle a su évoluer pour s’adapter au goût du pays et devenir une partie prépondérante du régime US. Aujourd’hui, beaucoup d’Américains pensent par exemple que la pizza vient des Etats-Unis et les pâtes sont consommées également en grosse quantité. Quand ils sont arrivés sur le territoire américain, les Italiens ont remarqué que la viande était présente en grosse quantité à très bas pris, ils ont ainsi troqué leur régime méditerranéen qui contenait peu de protéines animales pour adopter les “coutumes” locales. C’est ainsi que la pizza au pepperoni est née et que les pâtes aux boulettes ont détrôné la simple sauce tomate à la napolitaine.

Les Etats-Unis n’est pas le seul pays à avoir accueilli la diaspora italienne, en Argentine, elle est la plus grande communauté étrangère. Ici aussi, les saveurs d’origine se sont adaptées aux palais locaux et des traditions ont été adoptées comme s’il s’agissait des leurs. La pizza connaît aussi un franc succès dans les tavernes locales tout comme le café (à Buenos Aires le café suspendu est devenu aussi une tradition), la glace italienne et les pâtes. Dans “Food on the go”, c’est l’histoire de l’évolution des traditions à travers la cuisine qui est racontée, ou comment les Italiens ont influencé les pays d’accueil et inversement dans un bouillon de cultures, un échange culinaire.

“Food on the go” (E il cibo va) est à voir sur Netflix.