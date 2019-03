Florence Pugh pourrait donner la réplique à Scarlett Johansson dans le film "Black Widow"

Selon Deadline, l'actrice, révélée en 2016 dans "The Young Lady" de William Oldroyd, est en discussion pour faire face à Scarlett Johansson dans "Black Widow", un nouveau film Marvel consacré à l'héroïne d'"Avengers".

La cinéaste australienne Cate Shortland, à qui l'on doit le drame "Lore" en 2012, réalise le projet dont le tournage est prévu en juin prochain à Londres.

Si les détails du scénario écrit par Jac Schaeffer sont gardés précieusement secret, on sait déjà que l'histoire sera centrée sur Natasha Romanoff, une espionne meurtrière qui a été entraînée par le KGB avant de s'affranchir de leur emprise pour devenir un agent du SHIELD, un service de renseignement propre à l'univers Marvel.

Florence Pugh devrait également jouer une espionne. Un métier qu'elle a déjà endossé dans la mini-série "The Little Drummer Girl" diffusée sur ABC. La jeune femme a d'autres projets importants à venir, en parallèle de "Black Widow". Elle sera notamment l'une des "Quatre Filles du docteur March", nouvelle adaptation signée Greta Gerwig, du célèbre roman de Louisa May Alcott, aux côtés d'Emma Watson et de Meryl Streep.