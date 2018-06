Flagey accueille la Quinzaine des réalisateurs

La Cinematek propose à Flagey une sélection de films qui ont été présentés cette année à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.

La Place Ste-Croix prend des allures de Croisette, mais sans paillettes ni selfies, sans starlettes ni paparazzi. Seuls les amoureux du cinéma sont conviés à découvrir une vingtaine de films de la Quinzaine des Réalisateurs, une sélection parallèle du Festival de Cannes, née un an après mai 68 et organisée par la Société des Réalisateurs de Films.

La programmation indépendante révèle des œuvres d’auteurs qui abordent des sujets sociaux ou politiques à travers des récits d’individus. Les productions de cette année donnent une image sombre du monde. Les conflits d’hier et d’aujourd’hui ( l’Indochine, Gaza, la Colombie, le Kosovo, Belgrade … ), la violence de la société mexicaine, la censure en Chine, la violence de la société mexicaine … sont abordés de biais dans des films qui illustrent les cinématographies du monde : la France, la Tunisie, le Brésil, la Serbie et le Monténégro, le Mexique, l’Uruguay, la Chine et le Japon.