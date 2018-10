“Fire in cardboard city” : les aventures en carton d'un pompier malchanceux

Le court métrage de Phil Brough raconte les aventures malheureuses d’un chef des pompiers qui veut sauver sa ville des flammes.

Lors d’une couse-poursuite dans les rues de Cardboard City, un malfrat crée un accident. Sa voiture fonce dans la vitrine d’une magasin et l’homme est arrêté par un autre véhicule. Alors qu’un policier sur place fuit la scène, les pompiers doivent intervenir pour stopper l’incendie. Mais avec leurs lances en carton, ils ne font que propager le feu, qui s’étend petit à petit aux bâtiments autour, au quartier et à la ville. Sur place, le chef des pompiers est anéanti et tente de donner les bonnes directives. Il réussit à sauver un chaton perdu et dirige tout le monde vers le parc.

Le court métrage néozélandais de Phil Brough est tellement exagéré qu’il en devient hilarant. Avec un dynamisme sans pareil et un décor artisanal, le réalisateur a réussi à créer un film très agréable sans grands moyens. C’est d’ailleurs cet aspect manuel et enfantin qui donne tout le charme de “Fire in cardboard city” que l’on pourrait rapprocher humoristiquement parlant des films Lego. Le court a été vu au Tribeca Film Festival et à Berlin. Il a même obtenu deux récompenses au Show Me Shorts Film Festival.

Regardez le court métrage “Fire in cardboard city” (2017) de Phil Brough sur Arte ou ci-dessous :