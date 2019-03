Finn Jones ("Game of Thrones") jouera le rôle principal dans "Prodigal Son"

L'acteur, rendu célèbre pour avoir incarné Loras Tyrell dans "Game of Thrones", donnera la réplique à Michael Sheen, la star de la série "Masters of Sex", dans le drame "Prodigal Son" dont le pilote a été commandé par la Fox.

La Fox a trouvé son héros, annonce le site Deadline. Finn Jones, qui joue Danny Rand dans la série "Iron Fist" et a un rôle clé dans "Game of Thrones", sera au cœur du pilote de "Prodigal Son", écrit par Chris Fedak ("Chuck") et Sam Sklaver, qui ont travaillé ensemble sur "Cameron Black : L'Illusionniste" (ABC) la saison dernière.

Co-produit par Warner Bros. TV et Fox Entertainment, la fiction raconte l'histoire de Malcolm Bright (Finn Jones), un criminologue qui sait comment pensent les assassins car son père est un célèbre serial killer. Il vient en aide à la police de New York pour résoudre des meurtres.

Michael Sheen interprète Martin Whitly, le père de Malcolm Bright. Autrefois homme dévoué à sa famille et chirurgien accompli, il devient un dangereux sociopathe, en prison pour avoir tué plus de vingt personnes.

Lou Diamond Phillips, Aurora Perrineau et Frank Harts complètent le casting.