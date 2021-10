FIFF : “Zinder”, les gangsters du désert

Le documentaire de la cinéaste nigériane Aïcha Macky nous plonge dans la vie des gangs de jeunes qui terrorise la ville désertique de Zinder. Une œuvre saisissante à découvrir en compétition officielle du Festival du Film Francophone de Namur.



C'est sur une séquence déstabilisante que s'ouvre le documentaire “Zinder” : deux jeunes Nigérians à bord d'une mobylette brandissent un drapeau fait à la main, sur lequel on peut notamment voir le nom d'Hitler et de multiples croix gammées. L'image est choquante, mais quelque peu trompeuse, les deux hommes n'ayant aucun attachement au nazisme, dont ils semblent tout ignorer. “C'est le nom d'un homme en Amérique, un guerrier invincible” déclare l'un d'eux à propos du dictateur allemand. S'ils brandissent son nom, c'est parce que leur gang est ainsi baptisé. Renvoyer une image musclée et effrayante est important pour ce groupe de jeunes qui sème la terreur dans les rues de Zinder, au cœur du Sahel.



Né dans le quartier de Kara Kara, qui abritait par le passé lépreux et parias, et constitué de jeunes hommes sans perspectives, le groupe Hitler est un gang (ou “palais”) parmi d'autres dans cette ville où règnent la violence, le chômage, la pauvreté et les trafics en tout genre. Celui de l'essence est le plus fréquent, un produit nécessaire mais trop cher lorsqu'il n'est pas acheté sur le marché noir. Il est clair que la ville souffre d'un passé colonial dont elle peine à s'extraire — une situation qu'Aïcha Macky constate, mais à laquelle elle ne propose pas de solution. L'objectif de son documentaire n'est pas de résoudre les problèmes, mais de faire un état des lieux de cette ville où elle a grandi, d'observer l’existence de ceux (et plus rarement de celles) qui tentent d'y survivre.



Avec soin et patience, elle filme plusieurs membres de gangs dans leur vie de tous les jours, saisissant parfois leurs activités criminelles mais aussi leur pratique sportive. La caméra près de leurs corps, le chef opérateur Julien Bossé capture leurs sessions de bodybuilding, des démonstrations de force amusantes mais qui reflètent aussi une intense culture de la virilité. Les chairs abîmées par la violence figurent également dans plusieurs séquences, chaque cicatrice accompagnée d'une histoire épouvantable. C'est d'ailleurs par la parole qu'on prend connaissance de la violence de ces hommes, plutôt que de la voir. Les témoignages font souvent froid dans le dos, notamment lorsqu'ils ont trait au viol, d'autant plus parce qu'ils sont marqués d'une certaine désinvolture.



Sur ces récits, et sur la situation en général, Macky pose un regard mesuré et sobre, qui n'est ni dans le détachement ni dans la colère. Elle s'abstient de livrer un jugement moral, préférant laisser celles et ceux qu'elles filment se confier, se présenter et nous guider à travers les rues de Zinder, pour une visite qui s'avère aussi fascinante qu'éprouvante.

“Zinder” sera projeté le 6 octobre à 13h au Caméo 4 de Namur.