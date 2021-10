FIFF: Rencontre avec Mélanie Thierry, Bayard de la Meilleure Interprétation pour "La vraie famille"

Anna et son mari sont les parents de deux garçons, mais depuis 4 ans et demi, ils sont aussi la famille d'accueil de Simon qui a perdu sa maman. Une famille unie et heureuse, qu'un événement va venir bousculer.

Le père de Simon souhaite récupérer la garde de son fils. Progressivement mais sûrement. Pour Simon et ses grands frères c'est l'incompréhension, et pour Anna, c'est un déchirement. En répondant aux désirs de Simon, elle se fait recadrer par l'administration, qui n'envisage ni souplesse, ni adaptation. Il y a des lois, Anna les connaissait, et elle est priée de s'y soustraire. Et pour une initiative qui semble bien légitime au spectateur, Anna sera jugée, infantilisée et démise de ses responsabilités.

"J'ai pleuré à la lecture du scénario"

"Ca n'arrive pas souvent autant d'émotion, à la lecture d'un scénario. J'ai vraiment été cueillie par quelque chose de très fort. Je me suis dit, s'il arrive à nous faire pleurer comme çà, à la lecture, si le film est réussi, si les enfants jouent bien, et qu'on puisse y croire à cette famille, ça peut faire un film magnifique."

Quant à Fabien Gorgeart, le réalisateur, il revient sur son enfance à travers ce film d'une grande justesse. Il rend hommage à sa maman et lui envoie ce témoignage d'amour, pour ce qu'elle représente.

Mélanie Thierry est magistrale dans le rôle d'Anna, Lyes Salem, le coeur brisé porte sa fratrie avec une belle énergie, et tous les enfants ont trouvé le ton juste. Félix Moati se charge du rôle le plus ingrat du film, mais sa maladresse et sa volonté laissent entrevoir de l'optimisme.

"La vraie famille" de Fabien Gorgeart, avec Mélanie Thierry, Lyes Salem et Félix Moati, sortie début 2022.