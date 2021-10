FIFF-Rencontre avec Damien Bonnard: "Cette famille du film me manque, j'ai un peu de nostalgie"

"Les Intranquilles" est une histoire d’amour. L’histoire d’une famille heureuse, mais bousculée par la maladie d’un papa maniacodépressif. Une situation qui émaille la vie de flamboyance, mais aussi d’excès qu’il faut canaliser.

Damien Bonnard y incarne un père artiste peintre. Le comédien a fait les Beaux-Arts en France, puis l'ERG à Bruxelles.

Pour le film il se familiarise avec l'oeuvre et la gestuelle de Piet Raemdonk. L'atelier de Piet est transposé sur le tournage, et les deux artistes vont travailler à quatre mains, dans une lumière et des couleurs particulièrement soignées. L’ambiance picturale offre un esthétisme à la fois brut et léché, porté par l’énergie de la création et de la maladie.

Rencontre avec Damien Bonnard...