FIFF : “Lui”, un film dans la tête de Guillaume Canet

Avec son dernier long-métrage, présenté en compétition officielle du Festival International du Film Francophone de Namur, Guillaume Canet trouble, puis agace. Il faut le reconnaître : les premières scènes de “Lui” sont intrigantes. On y suit Guillaume Canet (qui est également réalisateur et scénariste du film) dans le rôle d’un compositeur en mal d’inspiration, qui a laissé femme et enfants pour s’isoler sur une petite île bretonne au charme inquiétant. D’emblée, il est clair que quelque chose d’ étrange s’y joue. Les autochtones le regardent avec méfiance, un étage de sa maison lui est inaccessible, de curieux bruits et des visites nocturnes perturbent son repos. Pourrait-on être dans un film d’horreur ? Le mystère s’épaissit lorsque certains de ses proches apparaissent… au chevet de son lit. Malheureusement, l’intérêt suscité par cette étrange entrée de jeu a vite fait de se dissiper, le film n’ayant pas à cœur d’entretenir longtemps son mystère. On le comprend rapidement, tout (ou presque) se joue dans la tête de son personnage principal. Les discussions entre sa maîtresse et son épouse ? Une fiction . Les visites improbables de son ami médecin ? Une création de son imagination. Il fallait évidemment s’y attendre, mais la révélation n’en est pas moins décevante , tant le procédé est éculé. Pas besoin de chercher plus loin que l’édition 2019 du FIFF pour trouver un film au concept similaire : c’était “ Chambre 212 ” de Christophe Honoré, dans lequel la protagoniste incarnée par Chiara Mastroianni dialoguait avec les personnes de son passé.

D’autres films avec un concept semblable viendront sans doute à l’esprit des cinéphiles pendant “Lui” : ceux de Bertrand Blier, dont on retrouve un peu de l’humour caustique, et bien sûr ceux d’Ingmar Bergman, “Les Fraises Sauvages” et “Persona” en tête. Ces comparaisons ne jouent pas en faveur de Canet, qui n’a ni l’humour dévastateur du premier, ni la rigueur et l’inventivité formelle du deuxième. Sa réalisation est soignée mais sage, et manque peut-être d’audace.



S’il faut trouver de la folie dans “Lui”, c’est dans l’absurdité des situations inventées par son protagoniste, qui est assailli par les reproches, les confidences et les remarques de son épouse, de son meilleur ami, de ses parents, de son amante, etc. Il y a un certain plaisir à voir des interprètes comme Virgine Efira, Mathieu Kassovitz ou Laetitia Casta jouer ces scènes incongrues, mais l’amusement que celles-ci provoquent laisse progressivement la place à la lassitude, voire à l’agacement.



Le film n’a de cesse de leur faire répéter, ad nauseam, les mêmes situations, mais aussi les mêmes poncifs : l’infidélité du personnage, son insatisfaction ou encore son complexe d’infériorité. Des préoccupations auquel il est difficile de s’intéresser – en partie parce que l’homme joué par Guillaume Canet est plutôt antipathique –, mais aussi et surtout parce que leur traitement est assez artificiel et superficiel. Une fois le film achevé, le personnage semble toujours vague et mal défini. Un comble, après avoir passé quelque 88 minutes dans le petit théâtre de son esprit.

“Lui” est présenté au FIFF le 6 octobre à 21h et le 8 octobre à 18h15.