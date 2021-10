FIFF: "Entre les vagues" d'Anaïs Volpé. L'énergie, l'envie et l'amitié offrent à deux comédiennes de se surpasser

"Entre les vagues", le deuxième long métrage d’Anaïs Volpé, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes 2021, est en compétition officielle au FIFF. Au casting, deux jeunes actrices exceptionnelles : Deborah Lukumuena (Les invisibles) et Souheila Yacoub (Les affamés).

Une histoire d’amitié, bousculée par un événement que la réalisatrice souhaite laisser de côté :

"C’est important que le spectateur découvre ce qui fait basculer l'histoire, au moment opportun dans le film. Qu'il fasse l'expérience en même temps que Margot le personnage. On aurait pu imaginer que leur amitié capote à cause d'une rivalité et ce n'est pas le cas."

Alma et Margoy vont ruser pour que le destin leur permettre d’évoluer ensemble. Elles vont passer un casting et mettre au point une stratégie afin qu’on les remarque. L'une sera la doublure de l'autre et l'espoir restera le maître mot de l'aventure, jusqu'à la fin.

"Entre les vagues " d’Anaïs Volpé, en compétition officielle long métrage au FIFF. Un film d'une énergie incroyable, porté par deux actrices drôles, émouvantes et justes.

A voir encore ce lundi 4 octobre à 15H30 dans la grande salle du Delta à Namur.

Le film sort en France en mars 2022, mais n’a pas de distributeur en Belgique.