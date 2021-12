FIFF: "Animal" de Cyril Dion, un film nécessaire et accessible, qui pose les bonnes questions

Rencontre avec Cyril Dion - l'interview de Christine Pinchart - 08/10/2021 Cyril Dion écrivain, militant écolo, et réalisateur ( on se souvient de « Demain » film qu’il sortait en 2015 avec Mélanie Laurent et qui a fait le tour du monde) est au FIFF et présente son nouveau documentaire en avant -première en Belgique : « Animal ». Bella et Vipulan sont deux jeunes militants de 16 ans qui sentent leur avenir menacé et qui alertent en permanence les élus, mais ils n’ont pas le sentiment d’être entendu. En compagnie du réalisateur, ils vont parcourir le monde, croiser des situations nouvelles, poser des questions essentielles, et nous apporter des réponses claires. Pourquoi faut-il protéger un maximum d'espèces ? Quel est le lien entre la disparition de certains habitats et l’apparition du corona virus ? Pourquoi le Costa Rica a-t-il un système qui fonctionne mieux qu’ailleurs ? Pourquoi la Nouvelle Zélande a -t-elle voté un budget pour le bien être ?