Festival Millenium : 70 documentaires sur la consommation du 22 au 30 mars à Bruxelles

La 11e édition du festival Millenium se tiendra du 22 au 30 mars à Bozar, au Cinéma Galeries, au Cinéma Aventure, au Palace et au cinéma Vendôme. Plus de 70 documentaires issus du monde entier, dont les 3/4 sont des avant-première belges, seront présentés. Cette édition 2019 aura pour thème "Consommer à tout prix". La compétition internationale réunit 15 documentaires de l'année écoulée. Ils concourront pour "L'Objectif d'Or", qui sera décerné par le jury. De plus, 13 films seront en lice pour la compétition "Cinéma belge". Les documentaires de la section "Vision jeune" seront départagés par un jury de jeunes, ce qui leur donnera l'occasion de débattre de leur avenir et de leur place dans le monde. Derrière le thème du festival ressort une critique de la société moderne, qui incite à toujours consommer plus, et non plus à produire pour répondre à des besoins. Les documentaires traiteront de l'obsolescence programmée ou encore de l'influence d'internet sur les comportements.

Les films seront classés en deux sections, à savoir les "Nouveaux Regards" et "Les Incontournables". Par ailleurs, 3 grands focus baliseront la programmation, parmi lesquels le "Panorama America" en collaboration avec Bozar. Il réunit 7 films qui traite du modèle américain du consumérisme. Dans son documentaire "Generation Wealth", la photographe américaine Lauren Greenfield, invitée de cette 11e édition, questionne l'obsession du luxe, de l'accumulation, de l'image de soi et de la renommée.

Pour le second focus intitulé "Docs for climate", le documentaire "Welcome to Sodom" de Christian Krönes et Florian Weigensamer montrera par exemple la plus grande décharge électronique du monde, située au Ghana. Près de 6.000 femmes, hommes et enfants travaillent et vivent sur ses déchets. Pour le focus "Digital Citizens", le documentaire "The Cleaner" de Moritz Riesewieck et Hans Blockpremière s'intéresse au traitement des images à censurer sur internet par des employés philippins embauchés par la Silicon Valley.