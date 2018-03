Festival Millenium 2018 : “Valentina”

Le portrait délicat et sans jugement d’une petite fille lumineuse et sa famille dans la dureté du quotidien. Un des coups de coeur du Festival Millenium, édition 2018.

Valentina, 10 ans, est une petite fille pleine de vie et d’insouciance qui grandit dans la misère d’une petite ville macédonienne. Comme d’autres aux alentours, sa maison est une construction sommaire en béton, habitat de fortune de ceux qui ne peuvent se payer mieux. Régulièrement, Valentina se rend en ville avec sa mère et sa petite soeur pour faire la manche. Le reste du temps, elle aide ses parents à la maison, va ramasser du bois ou cherche des objets dans les décharges à ciel ouvert que sont les environs de son quartier. Valentina est la cinquième d’une grande fratrie de douze enfants, elle vit avec ses parents, ses frères et soeurs et son grand-père. Même si elle confie ne pas aimer se rendre en ville pour faire la manche, la petite fille apparaît toujours joyeuse excepté sur un point : trois de ses soeurs sont détenues dans une “maison” qui appartient en fait aux services sociaux du pays. Sa grande soeur qui a été maltraitée par ses beaux-parents a été forcée de s’y rendre, ainsi que deux autres de ses soeurs. Dans ses rêves, Valentina libère ses soeurs et les protège avec un couteau…