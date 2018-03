Festival Millenium 2018 : 10 films à ne pas rater

Du 20 au 30 mars, le Festival Millenium qui donne la part belle aux documentaires revient pour fêter sa 10e édition, qui correspond à ses 9 ans et demi. Notre sélection des 10 films à ne pas manquer. Au départ, le Festival Millenium a été créé pour aider à comprendre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) mis en place par l’ONU et qui arrivaient à terme en 2015. Depuis, le Festival a fait son chemin et s’est imposé comme un acteur clé dans le paysage documentaire bruxellois et européen. Chaque année, il propose une sélection pointue de documentaires singuliers, qui sortent du rang ou qui remuent une réalité. Les instigateurs du Festival, Lubomir Guéorguiev et Zlatina Rousséva poursuivent cette année encore leur démarche engagée pour “nourrir le regard et le débat critique, stimuler la mobilisation des citoyens sur les grands enjeux de notre époque”. Nous avons sélectionné 10 documentaires parmi les plus intéressants, hors-normes, belges, féministes.

The Poetess Un film de Stefanie Brockhaus et Andreas Wolff

Le 20 mars à 20h à BOZAR

Le 29 mars à 21h à l'Actor's Studio Ce documentaire brosse le portrait d’une poétesse qui a défié la société patriarcale via un concours télévisé. Aux Emirats Arabes Unis, une émission connaît un succès retentissant, il s’agit du “Poète du Million”. La compétition de poésie retransmise en direct à la télévision fait penser à la Nouvelle Star version littéraire, et fait venir des candidats de toute la péninsule arabique. Evidemment, la plupart des concurrents sont des hommes, et le gagnant est toujours masculin. Dans un pays où les femmes ne peuvent ni travailler ni voyager sans l’autorisation d’un homme, Hissa Hilal s’est tout de même construit son univers poétique et politique, évoquant les dérives des hommes et de la religion. Encouragée par son mari journaliste, Hissa Hilal s’inscrit au “Poète du Million” et est retenue parmi les 45 candidats, elle deviendra un symbole d’émancipation.

Geek Girls Un film de Gina Hara

Le 21 mars à 19h au Cinéma Galeries

Le 25 mars à 17h au Cinéma Galeries La réalisatrice est allée à la rencontre de ces femmes qui évoluent dans l’univers “geek”, un lieu qui n’échappe pas au schéma patriarcal, bien au contraire. La communauté essentiellement masculine tend à se féminiser mais il y a encore beaucoup à déconstruire, il suffit de voir la façon dont sont représentées les femmes dans les jeux vidéos ou dans la pop culture. Gina Hara donne la parole aux “geek girls” qui témoignent de leur expérience, de comment est traitée encore aujourd’hui une femme dans le milieu.

Sous la douche le ciel Un film d’Effi & Amir

Le 21 mars à 19h au Cinéma Palace DoucheFLUX est un projet citoyen qui permet aux plus démunis de “se refaire une beauté et relever la tête”. En gestation durant cinq ans, il a fallu beaucoup de courage pour réhabiliter le bâtiment, trouver des fonds et ouvrir le lieu. C’est cette aventure citoyenne bruxelloise que le documentaire souhaite raconter, un projet qui fait écho à la mobilisation citoyenne et l’émulation autour de la question des réfugiés puisque beaucoup de migrants bénéficient du lieu.

Valentina Un film de Maximilian Feldmann

Le 23 mars à 18h au Cinéma Galeries

Le 26 mars à 21h30 au Cinéma Galeries “Valentina” est le film de fin d’études de son réalisateur, il brosse le portrait d’une petite fille de 10 ans qui grandit en Macédoine. Elle fait partie d’une famille de 12 enfants et connaît chaque détail du passé familial : la rencontre de ses parents, la détention de sa soeur… Confrontée à la misère mais sans vraiment en être consciente, Valentina pose un regard à la fois naïf, réaliste et rêveur sur son existence et celle de ceux qui l’entourent.

Quartier libre Un film de Vinciane Zech et Virginie Saint-Martin

Le 24 mars à 16h au Cinéma Galeries A Louvain-la-Neuve existe un quartier autogéré depuis près de quatre décennies, c’est la Baraque. Ses habitants se nomment eux-mêmes les baraquis, un pied-de-nez à tous ceux qui utilisent l’expression pour désigner les personnes défavorisées. “Quartier libre” retrace l’histoire de ce quartier qui prône un mode de vie alternatif où roulottes et cabanes cohabitent dans un joyeux mélange. Mais un projet de parking vient tout mettre en branle, les baraquis vont-ils devoir partir ? C’est tout l’enjeu de ce documentaire.

Je n'aime plus la mer Un film d’Idriss Gabel

Le 24 mars à 17h30 au Cinéma Galeries Ce documentaire qui a déjà beaucoup fait parlé de lui sur les réseaux sociaux se passe entre Namur et Ciney, dans un centre d’accueil. Dans ce centre, des enfants qui ont entrepris d'immenses et dangereux périples entre l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, l’Erythrée jusqu’à l’Europe, jusqu’à la Belgique. Ces enfants se confient au réalisateur et se racontent, racontent leur voyage, leur vie d’avant, la guerre et la douleur.

Amal Un film de Mohamed Siam

Le 27 mars à 19h au Cinéma Galeries Amal est une jeune fille égyptienne en pleine quête identitaire. Le documentaire suit l’évolution de celle qui s’est opposée aux violences policières lors des manifestations de la révolution égyptienne. Elle n’avait que 14 ans quand elle a perdu son petit ami décédé lors de l’émeute du stade de Port Saïd, cet évènement et ceux qui ont suivi ont marqué à jamais sa destinée.

Hacking Justice Un film de Clara López Rubio et Juan Pancorbo

Le 27 mars à 19h30 à BOZAR Julian Assange, le fondateur de Wikileaks et défenseur de la protection des données personnelles et de la liberté d’expression sur le web est défendu par l’ancien juge espagnol Balthasar Garzon. Réfugié à l’ambassade équatorienne, Assange est menacé d’extradition vers les Etats-Unis. Le challenge de son avocat est immense puisqu’il doit jongler entre différentes lois et gérer en plus l’affaire d’agression sexuelle dans laquelle est inculpée son client.

Ouaga Girls Un film de Theresa Traore Dahlberg

Le 28 mars à 17h45 au Cinéma Galeries Les “Ouaga Girls” ce sont des jeunes femmes affranchies qui prennent en main leur destin en poursuivant des études pour devenir mécaniciennes. Ce groupe n’en a que faire des normes sociétales et alors que le modèle patriarcal sévit encore au Burkina Faso, elles se construisent un avenir à elles, devenant des modèles pour toutes les femmes.

Inside the distance Un film d’Elias Grootaers

Le 28 mars à 19h15 au Cinéma Aventure Le réalisateur est allé à la rencontre d’un entraineur de boxe qui prépare un jeune boxeur aux Championnats d’Europe. Giorgi Shakhsuvarian est Arménien et vit en Belgique, le portrait rend hommage à la distance, au mal du pays et à l’amour de la boxe. Un documentaire qui s’annonce plein de poésie.

