Festival des Libertés 2018 : “This is Congo”, plongée dans un pays écartelé

C’est à travers les destins de trois personnages que l’on aborde le conflit congolais : un rebelle qui témoigne anonymement, Mamadou, le responsable de la sécurité de Gabo côté armée et Mama Romance, une vendeuse de minéraux qui risque sa vie en faisant passer des pierres d’un côté à l’autre de la frontière. La République Démocratique du Congo fait face à une profonde instabilité depuis près de 20 ans. Les dirigeants sont accusés d’absorber les richesses incroyables du pays sans en faire profiter la population et des groupes rebelles émergent partout. Pour expliquer cette situation il faut remonter au XIXe siècle. Le Congo attire alors toutes les convoitises grâce à son abondance de pierres précieuses et caoutchouc en son sol, les Arabo-Swahili viennent investir le pays dans les années 1870 et réduisent la population locale en esclavage. La couronne belge mène ensuite une campagne pour s’accaparer le territoire et fonder le Congo belge qui courra de 1908 à 1960. Durant cette période, la Belgique exploite les Congolais et leurs ressources sans aucune honte, les traitant comme des sous-hommes. A l’indépendance du Congo, le pays est proclamé république et Joseph Kasa-Vubu devient le Président avec Patrice Lumumba comme Premier ministre. Au sein de l’armée congolaise, une révolution s’organise autour du général Mobutu Sese Seko, qui avec l’aide des Etats-Unis installera une dictature. Lumumba étant vu comme trop socialiste, il inquiétait le pays américain, il sera tué au Katanga par les sbires de Mobutu. Le dictateur règnera jusqu’en 1997 et enfoncera le Congo dans la misère. A son arrivée au pouvoir pourtant, l’économie du pays se portait bien mais en installant une politique clientéliste, il a petit à petit confisqué les richesses du pays et fait de la corruption le sport national.

Un saisissant documentaire qui s’attèle à expliquer les racines d’une situation instable et assassine en République Démocratique du Congo. “This is Congo” était diffusé au Festival des Libertés mercredi 24 octobre.

Mamadou, chef de la sécurité de Goma assassiné - © This is Congo

En 1997, Laurent Kabila prend la Présidence de la République Démocratique du Congo. Un an plus tard, une guerre éclate entre l’armée et différents groupes rebelles rwandais et ougandais qui s’organisent. Après l’assassinat de Laurent Kabila, c’est son fils Joseph qui est mis à la tête du pays, un gouvernement intérimaire puis de transition sont mis en place. Joseph Kabila est proclamé Président de la République en 2006 et confisque le pouvoir en 2016 en prolongeant de manière indéfinie son mandat. En attendant, la RDC est toujours dans le classement des pays les plus pauvres au monde. Dans certaines villes, les habitants n’ont ni eau ni électricité, d’autres ont été déplacés dans des camps de fortune, en proie aux maladies. Dans le documentaire, le militaire Mamadou parvient à faire fuir les rebelles du M23 et est célébré en héros, avant de se faire tuer par ses propres collègues. Alors que l’on pensait que la situation était en train de se régler, le tragique reprend le dessus. C’est ça, le Congo, conclut le rebelle anonyme.

Daniel McCrabe, ancien reporter de guerre, livre avec “This is Congo” une tentative d’explication et une plongée dans un pays secoué par la guerre et le chaos. Il a réussi à établir un lien à la fois avec la population, l’armée et un groupe de rebelle, donnant un aperçu relativement global de la situation. Le film a été décoré d’un award au DC Independant Festival et a été sélectionné au Festival de Venise.

Le documentaire “This is Congo” (2018) de Daniel McCrabe a été projeté au Festival des Libertés le mardi 24 octobre 2018.