Festival des Libertés 2018 : "Femmes du chaos vénézuélien"

A travers les yeux et les expériences de cinq femmes, Margarita Cadenas rend compte du fonctionnement de la société vénézuélienne post-Chávez. Retournant.

Elles s’appellent Kim, Maria José, Eva, Luisa et Olga. Elles proviennent de classes sociales différentes et ont des destins de vie divers et pourtant elles subissent chacune l’effritement de la société vénézuélienne. Le pays d’Amérique du Sud jouit de grandes ressources dont des réserves de pétrole importante et a longtemps été considéré comme un pays stable. C’est en 1999 que le militaire Hugo Chávez prend le pouvoir après un coup d’Etat manqué, il dirigera le pays durant 14 ans. Avant son arrivée au pouvoir, la République était considérée comme la plus riche d’Amérique du Sud mais l’écart entre les classes s’était creusé, la classe populaire souffrant énormément. Chávez a tenté d’instaurer une politique sociale pour aider la population mais son pays est devenu de plus en plus troublé. En 2013, il désigne Nicolas Maduro comme son successeur et meurt peu de temps après. Le nouveau président vénézuélien récupère un pays instable économiquement et nie tout dysfonctionnement. Pourtant sur le terrain, le pays fait face à des pénuries de nourriture et d’objets de première nécessité, il existe un taux de criminalité croissant et la population vit dans la peur.

Kim est une infirmière qui peine à joindre les deux bouts malgré qu’elle enchaîne deux jobs. Elle et son mari sont sur le départ et vont quitter ce pays qu’ils aiment tant pour donner un avenir à leurs enfants. Maria José est community manager et travaille de chez elle. Sa maison est remplie de denrées qu’elle achète très cher et en grosse quantité dès qu’elle en a l’occasion grâce à des informateurs. Faire ses courses normalement au Vénézuéla est devenu presque impossible. La femme vit dans la peur constante que son fils se fasse agresser. Eva est une jeune mère au chômage qui dort devant les supermarchés pour ne pas perdre sa place dans la file, en espérant obtenir quelques paquets de farine et de sucre. Avec son enfant, elle va rejoindre son père en Colombie et quitte le Vénézuéla à contre-coeur, elle espère retrouver son pays un jour. Luisa est une policière à la retraite, vivant avec son mari dans une résidence plutôt confortable. Elle a élevé son petit-fils qui l’appelle “Maman” et qui a désormais une vingtaine d’années. Alors qu’il s’apprêtait à passer son diplôme universitaire, il est arrêté chez lui par la police et est emprisonné. Personne ne sait pourquoi et aucun jugement n’est prévu. Luisa vit dans l’attente de sa libération. Enfin, Olga est une serveuse à l’allure triste et solitaire. Mère de trois enfants, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même depuis un évènement tragique. Un soir, la police a fracassé sa porte et tuer son plus grand fils devant ses yeux. Les agents ont aussitôt déclaré qu’ils s’étaient trompés de personne, détruisant une famille. Olga n’a pas la possibilité de porter plainte et le bureau de police refuse de prendre sa déposition. Elle est désormais animée par un sentiment de vengeance.

Margarita Cadenas, réalisatrice vénézuélienne basée en France, signe un documentaire retournant qui exprime la situation désastreuse de son pays. Ces femmes sont des mères déchirées qui voient à travers les injustices subies par leurs enfants le trouble dans lequel est plongé la société. Certaines sont aisées et peuvent faire face mais d’autres n’ont pas de marge de manoeuvre et cultivent un sentiment de frustration extrême. Certaines vivent avec la peur au ventre, celle de ne pas pouvoir nourrir leur enfant, celle de ne pas le protéger, de ne pas pouvoir le sauver, de ne pas pouvoir lui rendre justice. La réalisatrice exprime cet amour teinté de haine pour un pays en décrépitude qui tue ses enfants à petit feu.

Le documentaire “Femmes du chaos vénézuélien” (2017) de Margarita Cadenas était diffusé vendredi 26 octobre 2018 au Festival des Libertés.