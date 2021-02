Festival de Sundance : "CODA", remake américain de "la Famille Bélier", remporte le prix du jury

Le film a séduit le jury de Sundance , mais aussi le public qui a pu le voir en ligne. Il repart avec quatre prix : le Grand Prix du Jury, le Prix du Public, le prix de la mise en scène pour Siân Heder , et le prix du casting.

"CODA" est l’acronyme de " child of deaf adult ", une appellation utilisée pour désigner ces enfants qui vivent auprès de parents sourds, muets ou malentendants, sans l’être eux-mêmes.

CODA transpose donc l’histoire d’une adolescente passionnée de musique ( Emilia Jones ), dont les parents sont sourds-muets, vers les Etats-Unis. La famille Bélier devient la famille Rossi, et troque l’exploitation agricole pour une petite entreprise de pêche en difficulté.

Marlee Maltin - © Mike Windle - AFP

A l’affiche de ce remake, l’actrice Marlee Matlin dans le rôle de la mère (tenu par Karine Viard dans la version française), est réellement sourde et muette. Elle avait marqué Hollywood en devenant la plus jeune actrice à remporter un Oscar, à l’âge de 22 ans (et à ce jour, la seule personne sourde-muette), pour son rôle principal dans Les enfants du silence en 1987.