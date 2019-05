Festival de Cannes 2019 - La coproduction belge "Atlantique" de Mati Diop remporte le Grand Prix

La coproduction belge "Atlantique" de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop a remporté samedi soir le Grand Prix lors de la cérémonie de clôture du Festival de Cannes.

Fille du musicien Wasis Diop et nièce du cinéaste Djibril Diop Mambéty, Mati Diop s'offre avec "Atlantique" son premier long métrage, qui délivre un récit loin des clichés sur l'immigration clandestine. Le film est coproduit en Belgique par Frakas Production et a notamment bénéficié de l'aide du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.