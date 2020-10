Festival Cinemamed : des films exclusifs en ligne, à partir du 26 novembre

La 20ème édition du Cinemamed, le Festival du cinéma méditerranéen de Bruxelles, se tiendra cette année en ligne entre le 26 novembre et le 5 décembre.

Le festival rebondit ainsi à la situation sanitaire pour proposer une édition en ligne enrichie, avec des films présentés en exclusivité.

Nous proposerons une quinzaine de films qui ne bénéficieront pas de sortie en salles. Il nous paraît essentiel de mettre en lumière un cinéma riche et diversifié et de donner la possibilité à ces films d’être vus à l’occasion du festival

souligne Aurélie Losseau, co-organisatrice. Le festival dévoilera son programme complet le 12 novembre.

►Vers le site de Cinemamed

Loin d’être une simple plateforme de mise à disposition de films, le "Cinemamed en ligne" sera l’occasion de proposer des moments de rencontres et d’échanges virtuels avec les réalisateurs, susciter la discussion et offrir des contenus exclusifs à son public.



Par ailleurs, le Cinemamed soutiendra les distributeurs et exploitants en accompagnant, au moment de leur sortie, les films qui auraient dû être présentés en avant-première lors du festival. Il est primordial pour le festival de continuer à être le lien entre son public et les salles de cinéma. Les films de la sélection seront disponibles sur la plateforme Sooner.

Le best of de l'édition précédente, pour vous donner un avant-goût