“Female Trouble” de John Waters à la Cinematek

Un des classiques du cinéma weirdos du réalisateur John Waters est diffusé le 9 février prochain à la Cinematek de Bruxelles.

Le long métrage du pape du trash John Waters est sorti en 1974 dans les salles obscures et n’a eu de cesse de faire parler de lui. Profondément provocateur, le film est une comédie sombre qui se situe dans le Baltimore des années 60. On y suit Dawn Davemport, une jeune fille jouée par Divine, qui veut un cadeau très précis à Noël. Ses parents ne veulent pas qu’elle ait ces fameuses chaussures à talons et Dawn fugue. Son parcours s’avère chaotique et semé d’embûches.

“Female Trouble” est dédié au meurtrier Tex Watson, membre de la Famille Manson. Un hommage volontairement provocateur que seul Waters parvient à assumer. Le cinéaste évoque la beauté des crimes qui est une inspiration pour son cinéma. Dans ce film, John Waters fait jouer son comédien fétiche Divine qui transgresse les codes et incarne la marge.