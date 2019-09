"Fast and Furious : Hobbs and Shaw" reste en tête du box-office

Le box-office mondial reste inchangé par rapport à la semaine dernière. Avec "Hobbs and Shaw", la saga "Fast and Furious" s'impose pour la quatrième fois au sommet du classement, en ajoutant plus de 45 millions de dollars à son compteur, selon Comscore. Derrière elle, malgré un casting impressionnant, "Le Roi Lion" en live-action se contente de la deuxième place, tandis que Tarantino reste troisième avec "Once Upon a Time in Hollywood", pour la deuxième semaine consécutive.

La série dérivée de "Fast and Furious" se maintient en tête du palmarès mondial. "Hobbs and Shaw", porté par Dwayne Johnson et Jason Statham, a engrangé plus de 45,3 millions de dollars supplémentaires, portant ainsi ses recettes mondiales totales à presque 700 millions de dollars. Le blockbuster devient également le premier film de l'année à rester au top du classement pendant quatre week-ends. "Captain Marvel" et "Avengers : Endgame" n'avaient occupé cette place tant convoitée que pendant trois semaines.

Le reste du podium ne change pas non plus par rapport à la semaine dernière. "Le Roi Lion" occupe une nouvelle fois la deuxième place du classement. Le remake en live-action du classique de Disney a cumulé plus de 27,3 millions de dollars et dépasse ainsi 1,5 milliard de dollars de recettes dans le monde. En France, le film réalisé par Jon Favreau a dépassé les 9 millions d'entrées au cinéma devenant ainsi le long-métrage ayant fait le plus d'entrées en France en 2019, devant "Avengers : Endgame" et ses 6 millions d'entrées.

Le dernier film de Quentin Tarantino conserve quant à lui sa troisième place au box-office. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie continuent d'attirer les spectateurs dans les salles obscures. "Once Upon a Time in Hollywood" a récolté plus de 25,6 millions de dollars pour ce sixième week-end au cinéma, depuis sa sortie le 26 juillet dernier aux États-Unis. Le neuvième film de Tarantino affiche en tout plus de 280 millions de dollars de recettes dans le monde.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars) :

1. Fast and Furious : Hobbs and Shaw - 45,4

2. Le Roi Lion - 27,3

3. Once Upon a Time in Hollywood - 25,6

4. La Chute du président - 24,3

5. Ne Zha - 17,4

6. Good Boys - 11,9

7. Angry Birds : Copains comme cochons - 9.6

8. Dora et la Cité perdue - 8,5

9. Scary Stories - 7,4

10. Toy Story 4 - 7,2