"Fanon hier, aujourd'hui" : un documentaire à voir au cinéma Aventure

Que reste-il de l’héritage de Frantz Fanon, l’essayiste et psychiatre français théoricien de l’oppression et défenseur de la liberté des peuples ? C’est la question que s’est posé Hassane Mezine dans ce portrait diffusé au Cinéma Aventure le 7 septembre prochain.

Frantz Fanon est un des fondateurs du courant de pensée tiers-mondiste, un mouvement qui consiste non seulement à soutenir les pays dits du tiers-monde mais aussi à imputer la responsabilité de leur sous-développement à l’intervention occidentale. Toute sa vie, ce natif de Fort-de-France étudiera les effets de la colonisation et le processus de décolonisation, soutiendra les peuples opprimés et militera en faveur de l’indépendance algérienne. Le cinéaste Hassane Mezine dresse le portrait de cet homme trop peu reconnu à travers les témoignages de ceux qui l’ont côtoyé et s’interroge sur son héritage et ses héritiers. Fanon, bien que mort très peu de temps avant l’indépendance de l’Algérie a marqué son époque et continue à intéresser et irriguer les pensées décolonisatrices.