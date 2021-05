Faites du bruit pour les 10 ans de The Artist

Le 15 mai 2011, il y a tout juste 10 ans, en pleine frénésie du 64e Festival de Cannes, "The Artist" laissait tout le monde muet d’admiration et rendait un vibrant hommage au 7e Art.

Si tu veux être actrice Peppy, il te faut quelque chose que les autres n’ont pas !

C’est le conseil que donne George Valentin, l’une des plus grandes stars d’Hollywood, à la toute jeune, jolie et débutante Peppy Miller. Elle a du talent Peppy et surtout, l’envie de réussir et s’imposer. Appliquons maintenant ce conseil au film dont il est tiré, à savoir "The Artist" du réalisateur français Michel Hazanavicius. Pour survivre dans la jungle d’Hollywood, il faut un petit quelque chose de plus que les autres productions. Ici, ce petit quelque chose, il est à mettre au pluriel. Non seulement ce film est muet mais il est aussi en noir et blanc. Et en 2011, année de sortie de cette œuvre incroyable, le pari d’un hommage aux productions d’antan est risqué d’autant plus qu’en salles, on retrouve, à cette époque, des films ultra-colorés et dynamiques comme "Tron 2", "Sucker punch" ou le dessin animé "Rio". Mais dans ce milieu, l’audace, la persévérance et l’amour du Cinéma ont toujours payé.

Donc pour tous ceux qui ne l’auraient jamais vu, de quoi ça parle "The Artist" (prononcez-le à la française soit "Zi Artist") ? Nous sommes à Hollywood en 1927. George Valentin (Jean Dujardin) est la star incontestable du film muet. Tout lui réussit, lui qui a toujours su sentir les choses. Ou presque. Il y a un détail qu’il ne voit pas arriver et ce détail c’est l’arrivée des films parlants. Voilà notre Valentin abandonné par son public. De son côté, Peppy Miller (Bérénice Bejo), figurante, réalise son rêve et devient une vedette acclamée de tous. Ces deux-là s’aiment mais il va falloir maintenant passer outre la célébrité et l’orgueil pour continuer à vivre cet amour…

3 images Quand Bérénice alias Peppy s’imagine dans les bras de son Valentin, l’une des plus belles scènes du film "The Artist" © La Petite Reine

Souvenez-vous… Au départ, à Cannes, le film d’Hazanavicius devait être présenté hors compétition et s’offrir une magnifique vitrine doublée d’une très belle pub pour un long-métrage si old school, réalisé à l’ancienne. Mais une semaine avant le début de la compétition, le comité de sélection cannois en décida autrement et désigna "The Artist" comme la 20e œuvre en lice pour la Palme d’Or. Certes ce film était déjà fort attendu (de par ses promesses de production, son histoire et son casting) mais cette nomination a rajouté davantage de pression sur toute l’équipe. Une pression salutaire vu que le film est reparti de la Croisette avec le Prix du Meilleur acteur pour Jean Dujardin. Notez encore que cette année-là, le palmarès fut d’une très grande qualité. Le jury emmené par Robert De Niro décerna la Palme à "The Tree of life" de Terrence Malick, le Grand Prix au "Gamin au vélo" de Jean-Pierre et Luc Dardenne et le Prix de la mise en scène à "Drive" de Nicolas Winding Refn.

Il n’y a pas que le jury cannois qui a été conquis (De Niro lui aurait volontiers refilé la Palme à cet Artist pas comme les autres mais le règlement du concours interdit les ex aequo pour ce prix-là), la presse aussi est tombée sous le charme. Beau, drôle, bouleversant, culotté, techniquement maîtrisé, les qualificatifs tous plus élogieux les uns que les autres ont été imprimés au lendemain de la projection officielle. Le grand public, lui, a dû attendre plus de 5 mois pour le découvrir ce fameux film évoquant la magie des productions muettes. Et quand il sort enfin en octobre, le succès est bel et bien au rendez-vous. On connaissait déjà le talent de Jean Dujardin, surtout depuis "OSS 117 : Le Caire, nid d’espions" (déjà avec Bejo devant la caméra d’Hazanavicius) sorti en 2007, mais là, pour Brice de Nice, c’est la consécration. Cette réussite va encore l’emmener aux States. Comme Harvey Weinstein a acheté les droits d’exploitation du film pour les Etats-Unis et comme il a été entre autres été tourné à Hollywood, celui-ci peut s’engager dans la course aux Oscars. Weinstein dépense une fortune pour en assurer la promotion. Et ça paie. Dujardin reçoit l’Oscar du Meilleur acteur et se lie d’amitié avec George Clooney entre deux plateaux télé. Grâce à son personnage de Valentin, Jean est encore sacré meilleur acteur en Australie, en Angleterre et dans une multitude d’autres festivals comme ceux de Las Vegas, Santa Barbara et de Phoenix. Il est récompensé partout sauf en France où il ne reçoit pas le César (alors que Bérénice oui). Bon, il faut dire qu’en face, il y avait Omar Sy et "Intouchables". Et quitte à évoquer les prix d’interprétation engrangés par "The Artist", je m’en voudrais de ne pas citer le chien Uggie (le fidèle compagnon de George Valentin) qui a reçu la Palme Dog (toujours à Cannes).

3 images Jean Dujardin et Uggie ont été récompensés à Cannes pour leurs interprétations respectives © La Petite Reine