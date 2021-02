Faire le tour du monde en 51 films

Plus

Camille DE RIJCK et Joachim THÔME

L'éventail des contrariétés - mineures ou majeures - liées à l'épidémie de Coronavirus n'a pas fini de dérouler ses plans infernaux. Parmi les plus regrettables, notons la disparition de l'ailleurs. Fini de parcourir le monde à la rencontre de civilisations lointaines et place à l'ethnocentrisme. Pour y échapper lire des livres et voir des films semblent les remèdes les plus accessibles. Voici une sélection amoureuse de quelques films que vous permettront de faire le tour du monde en restant assis dans votre fauteuil. Le recours à des plateformes de téléchargement légal étant une excellente manière de soutenir le cinéma indépendant.

Fish Tank d'Andrea Arnold - © Tous droits réservés Angleterre

Fish Tank (Andrea Arnold) Argentine

La Ciénaga (Lucrecia Martel) Australie

Animal Kingdom (Paul Michôd) Autriche

71 fragments d'une chronologie du hasard (Michael Haneke) Belgique

Le Fils (Luc et Jean-Pierre Dardenne) Brésil

Aquarius (Kleber Mendonça Filho)

Pájaros de verano, de Ciro Guerra et Cristina Gallego - © Tous droits réservés Cambodge

S21 (Rithy Panh) Canada

Prisoners (Denis Villeneuve) Chine

Still Life (Jia Zhang Ke) Colombie

Les Oiseaux de passage (Cristina Gallardo et Ciro Guerra) Danemark

The Hunt (Thomas Vinterberg) Ecosse

Ratcatcher (Lynne Ramsey) Egypte

Adieu Bonaparte (Youssef Chahine)

Le Cheval de Turin - Béla Tarr - © Tous droits réservés Espagne

Cria Cuervos (Carlos Saura) Etats-Unis

There will be Blood (Paul Thomas Anderson) Finlande

L’Homme sans passé (Aki Kaurismäki) France

120 battements par minute (Robin Campillo) Géorgie

And then we danced (Levan Akin) Grèce

Canine (Yorgos Lanthimos) Hongrie

Le Cheval de Turin (Béla Tarr)

Le Meraviglie d'Alice Rohrwacher - © Tous droits réservés Inde

Ugly (Anurag Kashyap) Iran

Une séparation (Asghar Farhadi) Irlande

Hunger (Steve McQueen) Israël

Foxtrot (Samuel Maoz) Italie

Le Meraviglie (Alice Rohrwacher) Japon

Shoplifters (Hirokazu Kore-eda) Liban

L’Insulte (Ziad Doueiri)

Timbuktu de Abderrahmane Sissako - © Tous droits réservés Lituanie

Few of us (Sharunas Bartas) Mali

Timbuktu (Abderrahmane Sissako) Maroc

Much Loved (Nabil Ayouch) Mexique

Roma (Alfonso Cuarón) Norvège

Oslo, 31 août (Joachim Trier) Nouvelle-Zélande

Heavenly Creatures (Peter Jackson) Palestine

It must be heaven (Elia Suleiman)

The Woman Who Left de Lav Diaz - © Tous droits réservés Pays-Bas

La tortue rouge (Michael Dudok de Wit) Philippines

The woman who left (Lav Diaz) Pologne

Cold war (Pawel Pawlikowski) Portugal

Tabou (Miguel Gomes) Roumanie

La mort de Dante Lazarescu (Cristi Puiu) Russie

Léviathan (Andrey Zvyagintsev) Sénégal

Atlantique (Matti Diop)

The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy - © Tous droits réservés Serbie

Black cat, white cat (Emir Kusturica) Soudan

Talking about trees (Suhaib Gasmelbari) Suède

Snow Therapy (Ruben Ostlund) Suisse

L’enfant d’en haut (Ursula Meir) Taiwan

Et là-bas quelle heure est-il ? (Tsai Ming Liang) Thaïlande

Tropical Malady (Apichatpong Weerasetakhul) Turquie

Uzak (Nuri Bilge Ceylan) Ukraine

The Tribe (Myroslav Slaboshpytskiy) Uruguay

Whisky (Juan Pablo Rebella et Pablo Stoll) Venezuela

Les amants de Caracas (Lorenzo Vigas) Vietnam

À la verticale de l’été (Tran Nahn Nung)