Facebook raconté par Fincher sur Netflix, c’est “The Social Network”

Le film aux trois Oscars qui raconte la naissance de Facebook est maintenant sur la plateforme de streaming.

Si “The Social Network” commence à dater un peu, il est sorti en 2010, il reste bel et bien d’actualité pour comprendre la conception du plus grand réseau social actuel, ses rouages antérieurs. Alors que Facebook est aujourd’hui sous le feu de la critique pour l’utilisation des données de ses utilisateurs, à la base, le réseau social n’était qu’un projet étudiant pas vraiment lucratif. Réalisé par le grand David Fincher et adapté d’un essai de Ben Mezrich, “The Social Network” raconte l’émergence d’un des plus lourds acteurs du numérique actuel qui s’est faite non sans pots cassés. Mark Zuckerberg est étudiant à Harvard quand il a l’idée de créer un site pour classer les plus belles filles de l’université, nous sommes en 2003. Il nomme la plateforme (un brin sexiste) FaceMash et la conçoit après avoir été quitté par sa petite amie de l’époque comme une revanche. Le site connaît un grand succès et fait planter le serveur de Harvard. Les jumeaux Winklevoss, adeptes d’avirons, et Diyva Narenda s’intéressent à Zuckerberg et lui soumettent une idée de site de rencontres du nom de Harvard Connection, réservé aux étudiants de la célèbre université. Ils lui proposent d’être programmateur. C’est à ce moment que The Facebook est lancé par Zuckerberg et son complice Eduardo Saverin, s’attirant les foudres des jumeaux et Narenda. Le réseau social qui était au départ exclusif à Harvard perdra ensuite sa particule et s’ouvrira au monde entier. Le film de Fincher est un enchevêtrement de flash backs entrecoupés par les deux procès intentés à Zuckerberg par les trois têtes de Harvard Connection et son propre complice mis sur la touche, Saverin.

Jesse Eisenberg campe le rôle de Mark Zuckerberg et Justin Timberlake interprète Sean Parker, celui qui a poussé l’étudiant de Harvard à développer son site et qui en sera même président. Le film est abouti, porté par les deux acteurs de talent. Même si l’on connaît l’histoire de la naissance de Facebook, “The Social Network” vaut le coup d’oeil en tant que tel puisqu’il apporte une dimension plus émotionnelle et montre également l’ascension de Mark Zuckerberg, personnage énigmatique et pas franchement sympathique.

“The Social Network” de David Fincher est disponible sur Netflix.