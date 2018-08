"Façades", "Zagros", "Cargo" et d'autres, en lice pour le titre de meilleur film flamand

Les Ensors, les équivalents flamands des "Magritte du cinéma" que l'on connait en Fédération Wallonie-Bruxelles, ont désormais leurs "shortlists" pour 2018: les films nommés dans les différentes catégories de ces récompenses du cinéma flamand ont été annoncés mercredi.

Cette année, le fonctionnement de ces prix a été quelque peu revu, avec la création d'une "Académie" Ensor qui rassemble les professionnels du cinéma flamand, à l'instar de l'Académie des Oscars à l'échelle américaine. Ces travailleurs de l'audiovisuel belge néerlandophone ont l'occasion de participer aux votes, pour distinguer la crème de ce qui est sorti dans les salles obscures durant l'année écoulée. Autre nouveauté 2018: des prix seront aussi décernés dans le secteur de la télévision.

Dans la catégorie reine du meilleur film, ont été nommés: "Cargo" du jeune Gilles Coulier, ancien étudiant de Sint-Lukas à Bruxelles, "Façades" de Kaat Beels et Nathalie Basteyns, le duo qui a réalisé la série "Beau séjour" diffusée sur la VRT, "Le Fidèle" de Michaël R. Roskam, qui avait explosé avec "Rundskop" (ou "Bullhead"), "Patser" d'Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo qui avait secoué le cinéma belge avec "Black", et "Zagros" de Sahim Omar Kalifa, cinéaste né en Irak et qui signe son premier long métrage. "Zagros" a déjà été remarqué en festival, remportant notamment le principal prix du Film Fest Gent à l'automne. Précédemment, Sahim Omar Kalifa avait fait une véritable moisson de prix avec son court "Baghdad Messi".

La remise des prix aura lieu durant le traditionnel Gala des Ensors, en clôture du festival cinématographique d'Ostende, le 15 septembre.