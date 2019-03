Ezra Miller écrira le script du film inspiré de la série "The Flash"

Pour garder le rôle principal du long-métrage centré sur le personnage Flash / Barry Allen, Ezra Miller va s'impliquer plus encore dans le projet en co-écrivant une proposition de scénario avec Grant Morrison, le célèbre scénariste de comics.

Le résultat de ce script pourrait déterminer si Ezra Miller reste le héros du film, explique le Hollywood Reporter.

Ce contre-temps s'inscrit dans la lignée des difficultés que connait la fiction depuis 2016. "The Flash" est au cœur d'importants différends créatifs. John Francis Daley et Jonathan Goldstein, les scénaristes de "Spider-Man: Homecoming", avaient été engagés par Warner Bros. en janvier 2018 pour écrire l'intrigue du blockbuster après le départ du cinéaste Rick Famuyiwa deux ans auparavant. Mais leur travail a été jugé trop léger et pas assez sombre par Ezra Miller. Ce dernier a donc pris l'initiative de proposer sa propre version qui pourrait être présentée au studio dès la semaine prochaine.

Si Warner Bros. choisit la proposition de John Francis Daley et Jonathan Goldstein, Ezra Miller pourrait être forcé de quitter l'aventure "The Flash" en tant que comédien.

Malgré ce conflit, Ezra Miller, 26 ans, demeure un élément important pour Warner Bros. Il joue l'un des personnages clés de la saga "Les Animaux Fantastiques" de David Yates. Le troisième opus devrait être tourné à la fin de l'année.