EXPO : Le cinéma mis à l'honneur par 45 artistes

Si vous aussi vous êtes en manque de cinéma, l’exposition "45 artistes font leur cinéma" est faite pour vous ! Dès le 30 avril, la Galerie Huberty et Breyne vous offre un avant-goût de cinéma d’une manière originale…

La Galerie Huberty et Breyne a décidé de mettre le cinéma à l’honneur avec une exposition inattendue intitulée "45 artistes font leur cinéma", à voir du 30 avril au 29 mai au Châtelain à Ixelles.

L’exposition est née de l’idée du galeriste Alain Huberty. Il a mis l’illustrateur bruxellois David Merveille au défi de réaliser une exposition sur le cinéma. Celui-ci s’est pris au jeu et a lancé une invitation créative auprès d’une cinquantaine d’artistes cinéphiles. La demande était simple : exprimer d’une manière artistique ce que le cinéma représente pour eux. De grands noms de la Bande Dessinée ont répondu à l’appel tels que Philippe Dupuy, François Schuiten, Philippe Geluck, Rebecca Dautremer… "De plus jeunes mais prometteurs artistes seront aussi de la partie, comme Filippo Fontana qui propose une réinterprétation d’un monstre bien connu : Godzilla. De près ou de loin, le cinéma a inspiré et inspire de nombreux artistes. Certains sont même souvent appelés à collaborer avec ce milieu, comme Rebecca Dautremer dont on retrouve le travail fabuleux dans le film d’animation Kerity et la maison des contes" explique le commissaire de l’exposition dans un communiqué.

Les 45 artistes exposés ont donc laissé parler leur imaginaire et leur amour du 7e art sous différentes formes : les visiteurs pourront par exemple découvrir des affiches de films revisitées ou encore des portraits d’acteurs et actrices. En plus du travail de ces artistes invités, des objets ayant marqué l’histoire du cinéma sont à voir. Ils ont été prêtés par Theatrum Mundi. Vous pourrez ainsi admirer de près un gilet de sauvetage utilisé sur le tournage de Titanic, des poils du vrai Chewbacca dans Star Wars ou encore quelques écussons ayant appartenu à Batman ! De quoi étancher un peu votre soif de cinéma d’ici la réouverture des salles obscures !

Infos pratiques :

Galerie Huberty & Breyne

33 place du Châtelain

1050 Bruxelles

+32 (0) 2 893 90 30

contact@hubertybreyne.com

Mardi > Samedi 11h-18h, sur rendez-vous uniquement