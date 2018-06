EXPERIENCE, Festival bruxellois de Réalité Virtuelle

Pour sa troisième édition, Experience, le Festival bruxellois de la VR s’allie avec le BRIFF et propose une jolie programmation du 21 au 24 juin à BOZAR et à l’UGC De Brouckère.

C’est un partenariat entre BOZAR, UGC Belgium, screen.brussels et Poolpio, le Festival de Réalité Virtuelle se déroulera cette année durant le BRIFF, le nouveau rejeton cinématographique de la capitale. Au programme d’Experience, quatre films très attendus dans les milieux à la fois technologiques et culturels : The Unfinished du studio Innerspace VR. Il s’agit du dernier épisode de FIREBIRD, une série expérimentale musicale immersive qui a remporté de nombreux prix dans des festivals. C’est une célébration du pouvoir émotionnel de la musique classique allié à la sculpture. Deux documentaires seront aussi à vivre durant ces quelques jours : The Sun Ladies qui prend pour héroïnes les femmes combattantes Yézidis et The Real Thing qui s’intéresse aux reproductions urbaines à Shanghai. Au sein de la ville, des répliques de Paris, Londres ou Venise ont émergé et créent d’étranges sensations de déjà-vu et de fausseté. Enfin le dernier film est une réalisation taïwanaise, Your Spiritual Temple Sucks qui raconte l’arrivée de M. Chang dans l’au-delà, un temple spirituel qui s’annonce différent de l’idée qu’il s’en était fait.