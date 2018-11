Eva Longoria va réaliser et jouer dans son premier long-métrage

Après avoir fait ses premières armes à la télévision, l'actrice et productrice s'apprête à réaliser son premier film "24-7", dans lequel elle tiendra par ailleurs le premier rôle.

Après avoir été actrice, productrice et réalisatrice à la télévision, Eva Longoria Bastón se lance pour la première fois dans la réalisation d'un long-métrage. Selon The Hollywood Reporter, l'actrice, plus connue pour son rôle de Gabrielle Solis dans "Desperate Housewives", dirigera "24-7", une comédie pour Universal Pictures. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été annoncée.

En plus de signer la réalisation, Eva Longoria Bastón tiendra également l'un des rôles principaux aux côtés d'une autre grande actrice de la télévision, Kerry Washington ("Scandal"). Les deux femmes produiront le long-métrage via leur société respective, UnbeliEVAble Entertainment et Simpson Street. Le réalisateur Paul Feig se joindra à elles en tant que producteur avec sa société FeigCo Entertainment.

Un agenda bien chargé

L'intrigue, d'après le scénario développé par Sarah Rothschild, suivra un groupe de femmes unies contre leurs collègues masculins afin de résoudre une affaire de fraude qui sauvera leurs emplois de comptables. Un film qui se rapprochera de la comédie "Comment se débarrasser de son patron", réalisée par Colin Higgins en 1980 avec Jane Fonda, Lily Tomlin et Dolly Parton dans les rôles principaux.

Eva Longoria Bastón s'est déjà essayée à la réalisation. La star a notamment dirigé quelques épisodes pour les séries "Black-ish", "Jane the Virgin", "Very Bad Bunny", "LA to Vegas" ou encore "Devious Maids".

Côté production, la femme d'affaires ne s'arrête pas là puisqu'elle produira le prochain téléfilm "Grand Hotel" et les documentaires "Sanctuary", "Ours is a Future" et "Reversing Roe". Un agenda déjà bien chargé qui sera complété par ses prochains rôles au cinéma. Elle donnera entre autres la réplique à Robert Downey Jr. ou encore Benicio Del Toro dans le prochain film de Jamie Foxx, "All-Star Weekend", dont la sortie est prévue le 22 février 2019 aux Etats-Unis.