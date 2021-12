European Film Awards à Lucerne en 2024

Les 37e European Film Awards seront décernés à Lucerne (Suisse) en décembre 2024, annonce l’Office fédéral de la culture (OFC) mardi. La cérémonie aura lieu dans le Centre de la culture et des congrès (KKL).

"Cette remise de prix est l’occasion pour la Suisse et pour Lucerne d’offrir une tribune au cinéma européen et d’encourager la mise en réseau et les échanges aux niveaux suisse et européen", indique l’Office fédéral de la culture.