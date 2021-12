European Film Awards 2021 – "Quo Vadis, Aida ?" remporte le prix du Meilleur film

Le film "Quo Vadis, Aida ?", de la Bosnienne Jasmila Zbanic, a remporté samedi le prix du Meilleur film lors des European Film Awards, qui se tenaient depuis Berlin et était retransmis en ligne en raison de la pandémie de coronavirus.

"Quo Vadis, Aida ?" est l’un des grands gagnants de la soirée, avec également le prix de la Meilleure réalisatrice et celui de la Meilleure actrice, remis à Jasna Duricic. Jasmila Zbanic a dédié ces prix à "toutes les femmes de Srebrenica".

Le film se déroule dans la petite ville bosnienne de Srebrenica. Lorsque l’armée serbe s’en empare, Aida, traductrice pour l’Onu, et sa famille cherchent refuge dans un camp onusien, parmi des milliers d’autres citoyens. Johan Heldenbergh y campe le second rôle du commandant Thom Karremans, lors du massacre de plus de 7000 hommes bosniaques.